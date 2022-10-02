Во время визита в Турцию, где спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", который заменит флагман украинского военного флота "Гетман Сагайдачный", глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает сайт Офиса президента.

На встрече Андрей Ермак заявил, что "решение Кремля признать проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях требует немедленной адекватной реакции мирового сообщества. Мы не можем допустить повторения крымского сценария. Мы будем реагировать жестко и консолидировано".

Также обсудили дальнейшую помощь украинской армии.

Андрей Ермак отметил важность увеличения военной поддержки и ее быстрого получения.

Ранее "Страна" сообщала, что Ермак и Залужный обсудили с главой штабов США и советником Байдена потребности ВСУ для продолжения деоккупации.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США принял закон с выделением Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.

Эти $12,4 миллиарда для Украины распределят так: