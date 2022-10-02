Украина провела уже 24 обмена военнопленными, вернув домой из российского плена 808 человек.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Она напомнила, что на базе ГУР с начала войны действует Координационный штаб по обращению с военнопленными, который обеспечивает выполнение норм Женевских конвенций.

Там родственники военнопленных и пропавших без вести могут получить необходимую информацию, юридическую и психологическую помощь.

За время работы штаб обработал более 6000 запросов о статусе личности без вести пропавших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что освобожденным из плена украинцам обещают выплатить по 100 тыс. грн. Первая сотня военных уже получила деньги.

Также в ВСУ рассказали, как Россия устраивает тотальную "мясорубку" для украинцев в плену. В России и на временно оккупированных территориях Украины существует несколько десятков мест содержания украинских военнопленных, но практически ни в одном из них пленные не получают медицинскую помощь и почти все подвергаются пыткам, что нарушает Женевские конвенции.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

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