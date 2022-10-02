В Минобороны рассказали, сколько украинцев удалось освободить из плена за время войны
Украина провела уже 24 обмена военнопленными, вернув домой из российского плена 808 человек.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Она напомнила, что на базе ГУР с начала войны действует Координационный штаб по обращению с военнопленными, который обеспечивает выполнение норм Женевских конвенций.
Там родственники военнопленных и пропавших без вести могут получить необходимую информацию, юридическую и психологическую помощь.
За время работы штаб обработал более 6000 запросов о статусе личности без вести пропавших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что освобожденным из плена украинцам обещают выплатить по 100 тыс. грн. Первая сотня военных уже получила деньги.
Также в ВСУ рассказали, как Россия устраивает тотальную "мясорубку" для украинцев в плену. В России и на временно оккупированных территориях Украины существует несколько десятков мест содержания украинских военнопленных, но практически ни в одном из них пленные не получают медицинскую помощь и почти все подвергаются пыткам, что нарушает Женевские конвенции.
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