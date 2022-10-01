В России и на временно оккупированных территориях Украины существует несколько десятков мест содержания украинских военнопленных, но практически ни в одном из них пленные не получают медицинскую помощь.

Об этом сообщил заместитель начальника научно-исследовательского отдела сопровождения мероприятий внутренней коммуникации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ Владимир Петухов на брифинге в Харькове в субботу, 1 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

Петухов заявил, что РФ, в отличие от Украины, не выполняет Женевские конвенции, и почти все украинские военнопленные подвергаются пыткам.

"Россия пренебрегает Женевскими конвенциями. Условия, в которых находятся военнослужащие вообще не соответствуют требованиям, прописанным в этой конвенции, и которые Украина, кстати, выполняет, выделяя отдельные лагеря для военнопленных россиян... Все украинские военнопленные проходят мясорубку допросов, пыток. Тех, что прошли как-то между капельками, - их очень мало. Это единицы, их можно пересчитать на пальцах рук", - сказал Петухов.

По словам командующей медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, также участвовавшей в брифинге, как правило, единственная медицинская помощь, которую могут получить военнопленные - это помощь медработников, попавших в плен вместе с ними.

"Там есть старший врач барака (один из военнослужащих сказал мне, что он был им), который без медикаментов, без ничего пытался предоставлять помощь своим товарищам", - сказала Остащенко.

По ее словам, как правило, у вернувшихся из плена наблюдается кахексия (крайнее истощение), торакальные и абдоминальные травмы, следы побоев, а также запущенные ранения, если человек на момент плена был ранен.

Ранее мы писали, что Украина разрешила пленным российским военным регулярно звонить своим родным и близким. Можно будет совершить звонок домой длиной до 15 минут раз в несколько дней.

Таким образом Украина выполняет требование Женевской конвенции, согласно которой военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими, чтобы избежать депрессии и суицидов.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.