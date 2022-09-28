Украина разрешила пленным российским военным регулярно звонить своим родным и близким. Можно будет совершить звонок домой длиной до 15 минут раз в несколько дней.

Об этом сообщает Минюст.

Таким образом Украина выполняет требование Женевской конвенции, согласно которой военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими, чтобы избежать депрессии и суицидов.

Разговоры, совершенные посредством IP-телефонии, будут записываться и храниться на сервере.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН до сих пор не могут попасть в места, где Россия удерживает украинских военнопленных.

А вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что в плену находится примерно 2.5 тысячи украинцев, среди них - более трёх сотен женщин.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

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