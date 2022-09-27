Миссия ООН не получила доступ к местам, где Россия удерживает украинских военнопленных. При этом украинская сторона обеспечила сотрудникам организации беспрепятственное посещение мест содержания российских пленных.

Об этом говорится в отчете главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер.

"В то время как в течение отчетного периода миссия имела беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, она не получила конфиденциального доступа ни к одному месту интернирования военнопленных на территории, контролируемой вооруженными силами Российской Федерации и связанными вооруженными группами", - сообщается в отчете.

По словам Богнер, сотрудники ООН зафиксировали, что большинство украинских военнопленных подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны российских военных. Кроме этого, задокументирована гибель двух украинских военнослужащих в результате пыток.

"Такое ненадлежащее обращение с военнопленными явно является систематическим не только во время их взятия в плен, но и после перевода в места интернирования как на территории Украины, оккупированной Российской Федерацией, так и в Российской Федерации. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и РФ должна его решить", – добавила Богнер.

В ООН приветствовали усилия Украины по расследованию нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека, совершенных Россией во время войны.

В начале сентября в ООН заявляли то же самое: Россия не пускает к украинским военнопленным наблюдателей и прибегает к пыткам узников.

Ранее генсек ООН призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".