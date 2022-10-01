Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. гривен. Первая сотня военных уже получила деньги
Минреинтеграции выплатило по 100 тысяч гривен разовой помощи 96 бывшим украинским военнопленным, большинство из которых были освобождены после 24 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии РФ, а министерство перечислило суммарно 9,6 млн грн помощи.
Аналогичные выплаты обещают перевести и другим украинцам, освобожденным из плена.
Напомним, что сегодня стало известно, что российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на 5 украинских военнопленных летчиков.
А еще несколько дней назад Украина и РФ провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев.
Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.