Минреинтеграции выплатило по 100 тысяч гривен разовой помощи 96 бывшим украинским военнопленным, большинство из которых были освобождены после 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии РФ, а министерство перечислило суммарно 9,6 млн грн помощи.

Аналогичные выплаты обещают перевести и другим украинцам, освобожденным из плена.

Напомним, что сегодня стало известно, что российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на 5 украинских военнопленных летчиков.

А еще несколько дней назад Украина и РФ провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.