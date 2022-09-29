Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия должна судить украинских защитников, которых перед этим обменяла на российских пленных. Также, в РФ заговорили о планах потребовать от Турции экстрадиции освобожденных из плена командиров "Азова".

Об этом пишут российские СМИ.

"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства", - сказал Володин.

"Страна" рассказывала, как прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "командиры "Азова" - гости Турции".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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