СБУ идентифицировала российского генерала, который отдал приказ штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Это командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа из РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, Мордвичев руководил штурмом Мариуполя, который начался в марте и закончился в мае.

СБУ сообщает, что в Мариуполе Мордвичев вместе с Кадыровым утвердил план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали".

Напомним, что ранее видео совещания с Мордвичевым по Мариуполю публиковал сам Кадыров.

Генералу объявлено о подозрении по следующим статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

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