СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь"
СБУ идентифицировала российского генерала, который отдал приказ штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Это командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа из РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, Мордвичев руководил штурмом Мариуполя, который начался в марте и закончился в мае.
СБУ сообщает, что в Мариуполе Мордвичев вместе с Кадыровым утвердил план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали".
Напомним, что ранее видео совещания с Мордвичевым по Мариуполю публиковал сам Кадыров.
Генералу объявлено о подозрении по следующим статьям УК Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
- ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).
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