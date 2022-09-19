В российском плену находится около 50 женщин, которые вышли из мариупольского комбината "Азовсталь". Двое из них беременны.

Об этом рассказала руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в интервью "Украинской правде".

"У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота - я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - сказала она.

При этом, добавила Толкачева, россияне отказываются выдавать даже беременных женщин.

Ранее в Минобороны заявили, что в составе ВСУ 50 тысяч женщин, каждая десятая служит на передовой.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.