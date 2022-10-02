ФСБ возражала против обмена пленными в конце сентября, когда Россия освободила командиров полка "Азов".

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Опасения ФСБ касались общественного резонанса в России, который мог быть этим обменом вызван. Поэтому спецслужба выступала "категорически против".

Издание называет главным посредником российского олигарха Романа Абрамовича.

Он нескольких месяцев летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах по последнему обмену военнопленными.

Британское издание The Daily Telegraph написало, что Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении из плена воевавших за Украину британцев. Он сопровождал освобождённых пленных в самолёте на пути из России в Саудовскую Аравию, подарил им смартфоны iPhone и обсуждал с ними футбол.

Также один из освобожденных пленных, 59-летний Джон Хардинг, попавший в плен в мае рассказал: "Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него".