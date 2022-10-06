Россия сегодня нанесла по территории Украины удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3, находившимися в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По его словам, удар стратегической авиацией РФ наносился впервые с августа.

Напомним, сегодня войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью, в результате пострадал жилой дом.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.