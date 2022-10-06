Утром 6 октября Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из утренней сводки Генштаба.

1. Отбиты атаки противника в районах Выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Красногоровки и Новомихайловки.

Это фронт от Бахмута до Авдеевки и Угледара.

2. В связи с контрнаступлением ВСУ из Сватово начали эвакуировать активных сторонников "ЛНР", сообщает Генштаб.

3. Из Херсонской области начали выезжать крымчане, которые ранее туда прибыли помогать в установлении российской власти.

4. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.