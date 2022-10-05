Утром 5 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки армия РФ нанесла 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершила более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское, Авдеевка, Соледар.

2. В Херсонской области отступая враг минует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

3. Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по позициям армии РФ. Сбили один российский вертолет и 2 беспилотника.

4. По имеющейся информации, на временно оккупированной территории Крыма, в медицинских учреждениях Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов. А в Краснодарском крае мобилизованных отправили из учебного центра Молькино обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью их разместить, одеть и обеспечить питанием. Мобилизованных мужчин из Луганска без проведения медкомиссии и подготовки сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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