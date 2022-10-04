Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 октября. ВСУ отражают атаки противника на Донбассе и уничтожают его позиции авиацией.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов, включая Харьков, Краматорск, Андреевку (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

Противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе Писаревки Сумской области;

– в районе Писаревки Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах Стрелечьей, Волчанска, Варваровки, Ольховатки и Двуречной;

– в районах Стрелечьей, Волчанска, Варваровки, Ольховатки и Двуречной; на Бахмутском направлении - районы более десяти населенных пунктов, в частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцево и Яковлевки;

- районы более десяти населенных пунктов, в частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцево и Яковлевки; на Авдеевском направлении - Авдеевку, Опросное, Первомайское, Красногоровку, Марьинку, Константиновку и Новомихайловку.

На Краматорском направлении враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.



На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В РФ продолжается частичная мобилизация. По имеющейся информации, центр комплектования в Казани производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на базе Казанского высшего танкового командного училища.

Несмотря на мобилизацию, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области продолжается обучение таких лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По уточненной информации, 3 октября на юге Украины подтверждено поражение ВСУ до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это с целью замедления темпов наступления наших войск.

За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника у Майорска, Выемки, Спорного, Озеряновки, Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Веселого, Первомайского и Новомихайловки.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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