В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 октября. Сообщается, что российские войска продолжают наступать под Бахмутом и Авдеевкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне пытаются удержать занятые территории, стараясь сорвать активные действия ВСУ на отдельных направлениях. В результате успешных действий ВСУ на Херсонском направлении россияне пытаются эвакуировать раненых и технику на ближайших переправах через Днепр. В частности, в Веселое, возле Каховской ГЭС, они переместили около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники. Войска РФ не прекращают попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка. Россияне нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более 15 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное. Авиация ВСУ нанесла более десяти ударов. ПВО сбила семь российских БПЛА, шесть из них – иранского производства.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ подтвердил освобождение восьми населенных пунктов в Херсонской области.

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