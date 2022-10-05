Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к Минобороны РФ и выступил с призывом "перестать врать".

Об этом он заявил в эфире канала Соловьев. Live.

"Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно - от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются", - заявил Картаполов.

Он также добавил, что в РФ "народ не глупый и видит, что ему не хотят говорить даже часть правды".

"Это может привести к потере кредита доверия", - заявил он.

Отметим, что ещё после отступления российских войск из под Лимана генералов и руководство Генштаба России раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Его критику поддержал создатель ЧВК "Вагнера" Пригожин, многие военные блогеры, ведущие государственных телеканалов (включая Владимира Соловьева) и ряд военных. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Кадыров "имеет право выражать своё мнение".

О том, что назревают перестановки в руководстве Минобороны сегодня писали и ряд российских телеграмм-каналов, но официально информация пока не подтверждена.

"Если действительно будут перемены, это значит, что Путин решил во-первых, признать проблемы на фронте, а во-вторых, сделать главными ответственными за них нынешнее командование российской армии.

Впрочем, слухи об отставке Шойгу ходили и до этого, но они ни разу не подтвердились. Хотя столь мощной кампании против него как сейчас ещё не было", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

С учётом развернувшейся в России критики нынешнего командования армии РФ, в новом свете выглядит неожиданно высокая оценка, которую недавно дал начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет "Политика Страны".

"Не исключено, что в украинском командовании знали о намерениях уволить Герасимова и, по каким-то причинам, решили высказаться о нем в позитиве.

Для чего - вариантов может быть два. Либо чтоб поспособствовать его увольнению (чтоб похвала от Залужного вызвала в Кремле подозрение в адрес Герасимова). Либо, наоборот, чтоб снизить вероятность увольнения (если в командовании ВСУ по каким-то причинам считают Герасимова удобным противником, то не грех и слово доброе о нем сказать)", - добавили в телеграм-канале.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.