Жителей Запорожья просят принять участие в ликвидации последствий вчерашних ракетных обстрелов, из-за которых было повреждено более 40 многоэтажных домов и построек.

С таким призывом обратился секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Знаю, что многие из вас хотели вчера помочь нашим спасателям и коммунальщикам ликвидировать последствия прилетов. Сегодня у вас есть такая возможность. Коммунальщики работают на местах с самого утра, но им не хватает людей. Поэтому всех небезразличных запорожцев просят приобщиться к оказанию помощи по ликвидации последствий ракетных обстрелов", - написал он.

Тех, кто может помочь, просят прийти сегодня к 10.30 в Фонтан жизни на площади Маяковского. Там сотрудники ГСЧС проведут необходимый инструктаж.

Напомним, утром 6 октября РФ нанесла семь ракетных ударов по городу Запорожье. Они пришлись по многоэтажным жилым домам. В результате обвалились целые подъезды, а под завалами оказались люди.

Сегодня сообщалось, что в Запорожье спасатели достали тела 11 погибших после вчерашнего удара РФ по многоэтажкам.

Вместе с тем, сегодня Запорожье впервые атаковали дроны-камикадзе.