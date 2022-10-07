В результате утреннего удара по Запорожью одна из ракет упала во двор многоэтажки.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух, также он опубликовал фото последствий удара.

По его словам, есть пострадавший, медики уже им занимаются.

Старух также добавил, что есть вероятность повторных обстрелов.

Кроме того, в сети публикуют видео последствий удара по двору многоэтажного жилого дома.

Напомним, сегодня в Запорожском горсовете попросили жителей помочь разобрать завалы после обстрелов.

Также сообщалось, что после обстрела накануне повреждено более 40 многоэтажных домов и построек.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.