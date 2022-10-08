Число погибших в Запорожье в результате обстрела 6 октября увеличилось до 17, сообщает ГосЧС Украины в своем телеграм-канале.

Продолжаются работы по разбору завалов двух разрушенных жилых зданий - пятиэтажного и четырехэтажного.

"Всего было убито 17 человек (1 из них ребенок и 1 человек погибли в больнице), спасенные - 21 человек, из которых 12 были госпитализированы", - подводит итоги ГосЧС.

Ранее полицейские зафиксировали девять ударов по территории Запорожья, также россияне нанесли еще два удара дронами-камикадзе ночью 7 октября. Огневой атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

Всего полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.