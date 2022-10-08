Шестой реактор Запорожской АЭС работает на аварийных генераторах после обстрела
Обстрел повредил линию электропередач, которая поставляет электроэнергию на шестой реактор Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает МАГАТЭ в своей ежедневной сводке в пятницу, 7 октября.
По данным МАГАТЭ, реактор Запорожской АЭС временно переключился на аварийные дизельные генераторы для работы систем охлаждения.
Напомним, в захваченном россиянами Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, нет света, воды и интернета. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил про мощные обстрелы, которые стали причиной отключения электроэнергии.
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