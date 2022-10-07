Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что взрывы, которые слышали в Запорожье в пятницу, 7 октября, являются работой украинской ПВО.

Об этом Александр Старух написал в Telegram.

По его словам, над Запорожским районом сбиты три ракеты.

"Над одной из общин Запорожского района ПВО уничтожила три ракеты врага. Пострадавших нет", - говорится в сообщении главы Запорожской ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 октября, полицейские зафиксировали девять ударов по территории Запорожья, а в ночь на 7 октября россияне нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

Также мы писали, что число погибших в результате вчерашних ракетных ударов войск РФ по Запорожью достигло 12 человек.

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Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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