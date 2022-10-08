В Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, сообщают об обстрелах сразу нескольких населенных пунктов.

Местные телеграм-каналы публикуют соответствующие видео.

В частности, сообщается об обстреле города Шебекино на границе с Украиной. По сообщениям очевидцев, в городе повреждена линия электропередач.

"Прилеты" были и в городе Грайворон, в том числе в его центральной части и соседних селах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается об обстреле села Бирюч (с ранением 16-летней девушки) и села Тишанка (повреждены два автомобиля зерновой компании).

Напомним, 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. Пострадали скот и сельскохозяйственная техника, заявлялось об одном раненом.

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