В Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас, из-за чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, причина детонации - "человеческий фактор".

"Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего", - заявил губернатор.

В начале сентября в Белгороде сообщали о взрывах. По заявлению губернатора Гладкова, тогда над городом системой ПВО были сбиты две ракеты.

А в ночь с 29 на 30 августа в том же российском городе произошли два взрыва.

Между тем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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