6 октября в захваченном россиянами селе Подгорном Васильевского района Запорожской области на мине взорвались двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм они скончались. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

7 октября в результате тяжелого ранения в больнице Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка. А 7 октября в результате обстрела с. Кирпотино Камышевахской ОТГ Запорожской области травмирован годовалый ребенок.

По данным на субботу, 8 октября, из-за войны пострадали уже 1211 детей - 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.

Больше всего пострадали дети в:

Донецкой области - 405;

Харьковской - 252;

Киевской - 116;

Николаевской - 75;

Черниговской - 68;

Луганской - 64;

Херсонской - 57;

Запорожской - 54;

Днепропетровской - 30.

Как писала "Страна", в Черниговской области четыре грибника погибли, подорвавшись на мине в лесу.

Также мы писали, как в Харьковской области на мине подорвались два сотрудника облэнерго и спасатель.

В Сумской области на мине подорвался глава ассоциации фермеров, пытаясь разъехаться с другим грузовиком.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.