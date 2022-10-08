В оккупированном селе Запорожской области дети 5 и 10 лет погибли, подорвавшись на мине
6 октября в захваченном россиянами селе Подгорном Васильевского района Запорожской области на мине взорвались двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм они скончались. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
7 октября в результате тяжелого ранения в больнице Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка. А 7 октября в результате обстрела с. Кирпотино Камышевахской ОТГ Запорожской области травмирован годовалый ребенок.
По данным на субботу, 8 октября, из-за войны пострадали уже 1211 детей - 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.
Больше всего пострадали дети в:
- Донецкой области - 405;
- Харьковской - 252;
- Киевской - 116;
- Николаевской - 75;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 64;
- Херсонской - 57;
- Запорожской - 54;
- Днепропетровской - 30.
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