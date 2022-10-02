В Черниговской области четыре грибника погибли, подорвавшись на мине в лесу. Фото
В Черниговской области машина с грибниками подорвалась на мине в лесу, погибли четыре мужчины.
Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
После сообщения об исчезновении людей, на поиски отправились спасатели. И нашли тела погибших и автомобиль в районе села Шестовица.
"Не забывайте об опасности, которую оставили после себя оккупанты. Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни", - призывают власти.
Ранее спасатели рассказали, когда разминируют и откроют для посещения леса Киевской области.
Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.
Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.