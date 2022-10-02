В Черниговской области машина с грибниками подорвалась на мине в лесу, погибли четыре мужчины.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

После сообщения об исчезновении людей, на поиски отправились спасатели. И нашли тела погибших и автомобиль в районе села Шестовица.

"Не забывайте об опасности, которую оставили после себя оккупанты. Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни", - призывают власти.

Ранее спасатели рассказали, когда разминируют и откроют для посещения леса Киевской области.

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