В Киевской области еще минимум год нельзя посещать леса из-за того, что там остались мины. Эти территории могли бы быть разминировали быстрее, но сейчас саперы занимаются соответствующими вопросами в Харьковской области, где работы больше.

Об этом заявил замглавы ГСЧС Украины Роман Примуш в ходе брифинга.

"В Киевской области основная инфраструктура уже безопасна, и мы говорим об опасности в лесах и полях. Эта опасность не сплошные минные поля, а единичные взрывоопасные предметы. И, видя ситуацию в Харькове, где мы имеем заминированный жилищный фонд, мы должны расставлять приоритеты", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в лесу под Киевом женщина наступила на противопехотную мину и погибла.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".