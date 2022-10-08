В Запорожье увеличилось до 18 человек количество погибших после обстрела центра города 6 октября
Спасатели практически завершили разбор завалов в центре Запорожья, который был обстрелян российскими ракетами в четверг, 6 октября. Стало известно о еще одном погибшем, общее число жертв увеличилось до 18 человек.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Разбор завалов на центральном проспекте города почти завершен. Число погибших увеличилось, до 18 человек. Благодаря тому, что наши люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 человека", - написал Старух.
Ранее полицейские зафиксировали девять ударов по территории Запорожья, также россияне нанесли еще два удара дронами-камикадзе ночью 7 октября. Огневой атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.
Всего полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.
Также мы писали, что число жертв после удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 32 человек. Сегодня в больнице умер еще один серьезно пострадавший от этого обстрела, за жизнь которого врачи боролись более недели.
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