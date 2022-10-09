Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что подрыв Крымского моста приведет к эскалации со стороны России. Он призвал Запад нарастить поставки оружия.

"Вероятность эскалации со стороны Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас", - сказал Геращенко в интервью изданию Newsweek.

По его оценке, нужно в три раза больше систем HIMARS и в пять раз больше танков и бронетехники.

Ранее секретарь СНБО назвал сроки и причину новой эскалации на фронте.

Как писала "Страна", США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.

Тем временем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.