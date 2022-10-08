Турция передала США по дипломатическим каналам предложение организовать переговоры России и Запада по Украине.

Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

"Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Британию. План ещё не был доведён до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", - сообщает издание.

Некоторые влиятельные лица в Вашингтоне благосклонно отнеслись к такому предложению Анкары.

"Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия", - говорится в публикации.

Напомним, советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры.

Кроме того, президент Турции Эрдоган уверен в том, что "худший мир" между Украиной и Россией лучше, чем продолжение войны.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин.