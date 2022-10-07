Эрдоган созвонился с Путиным и обсудил с ним войну в Украине
В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Украине, а также двусторонние отношения между государствами.
Об этом сообщает "Андолу".
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы.
Состоялся обмен мнениями по последним процессам вокруг войны РФ и Украины.
Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон.
29 сентября Путин с Эрдоганом обсудили Украину, "зерновую сделку" и "Северный поток".
Как писала "Страна", Эрдоган считает, что "худший мир" между Украиной и Россией лучше, чем продолжение войны.
Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.
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