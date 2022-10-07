В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Украине, а также двусторонние отношения между государствами.

Об этом сообщает "Андолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы.

Состоялся обмен мнениями по последним процессам вокруг войны РФ и Украины.

Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон.

29 сентября Путин с Эрдоганом обсудили Украину, "зерновую сделку" и "Северный поток".

Как писала "Страна", Эрдоган считает, что "худший мир" между Украиной и Россией лучше, чем продолжение войны.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.