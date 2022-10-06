В Сети появилось видео общения президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Эрдогана и журналистки "Радио Свобода".

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы.

Узнав, что журналистка из "Свободы", Алиев сказал Эрдогану: "Ааа... они соросовцы".

Эрдоган говорит журналистке: "Девочка, нельзя, не надо этим заниматься".

Журналистка попыталась возразить, что она не является человеком Сороса.

"Привет от меня Соросу", - заявил Алиев.

Ранее мы писали, что американский финансист и основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос назвал нападение России на Украину началом Третьей мировой войны. По словам Сороса, не исключено, что Россия проиграет эту войну, ведь западные партнеры поставляют Украине оборонительные виды вооружений.

Кроме того, мы рассказывали, что Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе зачитал с бумажки текст, в котором призвал "победить Путина ради спасения нашей цивилизации".

Также "Страна" в феврале публиковала аналитический материал, где подробно рассказывала о прогнозах Джорджа Сороса на 2022 год, в которых он предрекал смену власти в Китае и решающий год для всего мира.