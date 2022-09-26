Разгораются страсти накануне октябрьского съезда Компартии Китая, где нынешний глава КНР Си Цзиньпин может быть переизбран на новый срок, став таким образом первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который будет править более 10 лет.

В соцсетях пошли слухи о якобы аресте председателя КНР сразу после возвращении с саммита ШОС и военном перевороте под эгидой старшин КПК, недовольных линией, которую проводит Си во внешней и внутренней политике.

Впрочем, как сходятся во мнении многие эксперты, это, скорее всего, фейк, который, не исключено, может быть связан с давно звучащими призывами Запада к китайской элите не переизбирать Си Цзиньпина. А также, возможно, с действиями внутренней оппозиции главе КНР.

Выясняли, что происходит в Китае на самом деле и каковы шансы Си продолжить руководить страной.

"Отмена авиарейсов, движение военной техники, захват власти"

Последние два года Си Цзиньпин из-за пандемии не покидал Пекин и не встречался ни с иностранными лидерами, ни с представителями собственной партии, пока 14 сентября не отправился на встречу Шанхайской организации сотрудничества в узбекский Самарканд.

По распространяемым в соцсетях слухам, в это время враги Си из числа ветеранов китайской элиты якобы сплели против него заговор. Мол, бывший генеральный секретарь Китая Ху Цзиньтао заручился поддержкой бывшего премьер-министра Вэня Цзябао и экс-члена постоянного комитета Сун Пина, чтобы установить контроль над Центральным бюро охраны (ЦГБ). Этот орган обеспечивает охрану членов Постоянного комитета Политбюро и других лидеров Коммунистической парии, в том числе и генерального секретаря. Заговорщики уведомили Центральный комитет о захвате ЦГБ и лишили Си Цзиньпина власти во время его отсутствия. А после возвращения Си из Самарканда его взяли под домашний арест.

В подтверждение приводят данные о якобы массовой отмене авиарейсов в Китае и движении военной техники.

Противники версии о перевороте в Китае приводят другие доводы. Судя по интернет-ресурсу flightradar24, авиарейсы внутри Китая не отменяли. А передислокация китайской военной техники к Пекину может быть вызвана подготовкой к ежегодному параду, который пройдет 1 октября в день празднования образования КНР.

И тем более уже после возвращение из Самарканда официальное агентство "Синьхуа" передало заявление Си Цзиньпина, который призвал китайских военных сосредоточиться "на подготовке к войне".

Чистки рядов

Почвой к слухам о "перевороте" могли стать жесткие приговоры против крупных китайских чиновников.

Критики режима полагают, что таким образом Си Цзиньпин избавляется от противников накануне партийного съезда в середине октября.

22 сентября к смертной казни приговорили бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа, а 23 сентября та же участь постигла бывшего замглавы Министерства общественной безопасности (аналог МВД) Сунь Лицзюня. Исполнение приговоров отсрочено на два года, по прошествии которых смертная казнь может быть изменена на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

В общей сложности наказание за коррупцию понесло уже более миллиона чиновников разных уровней, и критики властей утверждают, что Си таким образом расправляется со своими политическими оппонентами.

С момента прихода к власти девять лет назад Си Цзиньпин объявил войну коррупции в рядах компартии и поклялся искоренить ее на всех уровнях, от "тигров" до "мух", как он выразился. В преддверии партийного съезда, который откроется в середине октября, Си активизировал антикоррупционную кампанию, жертвами которой стали сразу несколько самых высокопоставленных чиновников.

А поскольку китайские суды полностью подотчетны и подчиняются воле компартии, то обвинительные приговоры выносятся там практически со 100% гарантией.

В приговоре Сунь Лицзюню говорится, что он "нанес серьезный ущерб единству партии" и отбывать наказание будет без шансов на досрочное освобождение.

Среди перечисленных прокурорами преступлений были взятки на сумму в 646 млн юаней (91 млн долларов), которые давал и получал чиновник, а также манипуляции на бирже и даже незаконное хранение двух единиц огнестрельного оружия.

В министерстве общественной безопасности, где до 2020 года служил Сунь Лицзюнь, еще в январе состоялось собрание, участники которого поклялись истребить "тлетворное" влияние его "политической клики".

"Он лишается политических прав на всю оставшуюся жизнь, а его личная собственность подлежит конфискации, - говорится в приговоре. - Сунь Лицзюнь брал взятки в особо крупных размерах, способствуя продвижению по службе многих людей".

Бывшего министра юстиции Китая Фу Чженхуа, также приговорённого к смертной казни и тоже с отсрочкой на два года и перспективой замены казни пожизненным заключением, обвиняли во взятках и в принадлежности к группе заговорщиков.

Тем временем критики Си Цзиньпина (особенно громко их голоса звучат на Западе) заявляют, что он свернул с пути Дэн Сяопина, при котором Китай был более открытым для западных инвесторов. И начал загонять бизнес под контроль правящей партии.

"Вместо поддержания условий для развития частного предпринимательства Си Цзиньпин создал собственную "китайскую мечту", которую можно описать двумя словами: полный контроль. Это имело катастрофические последствия", - писал в начале года миллиардер Джордж Сорос.

Он пишет, что по правилам, установленным Дэн Сяопином, срок правления председателя Си должен истечь в 2022 году (два пятилетних срока). Но руководитель Китая хочет пойти на третий срок.

"Но Си, вдохновленный Лениным, подчинил себе военных и все прочие механизмы репрессий и слежки. Он тщательно разработал план, который вознесет его до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина и позволит править бессрочно", - делится Сорос.

Однако, по его мнению, Си Цзиньпину противостоит некая партийная группа, которая выступает за свободу предпринимательства и возвращение на курс Дэн Сяопина. Впрочем, голоса этой группы почти не слышны, из-за "репрессий" и "запугивания".

Тем не менее Сорос предлагает Западу выходить на переговоры с компартийной китайской элитой, чтоб убедить ее не переизбирать Си на новый срок. Призывы эти Сорос опубликовал еще в январе этого года.

Поэтому в появившихся на днях слухах о якобы аресте главы КНР многие увидели отголоски этих намерений.

Что вновь актуализировало вопрос - сможет ли Си Цзиньпин выполнить свою задачу и продлить полномочия сверх 10-летнего срока.

"Глубокие разногласия"

Многие эксперты считают, что у Си по-прежнему большие шансы продолжить совмещать все три верховных поста (глава партии, армии и государства).

А все люди, которые попадут в политбюро, будут отобраны лично Си и абсолютно ему лояльны, а альтернативные центры силы, способные номинировать своих выдвиженцев вопреки воле генсека, уже подавлены.

Встав на позицию "Великого Кормчего XXI века", Си уже сможет не только отменять старые правила под себя, но и писать новые. Принятая на прошедшем минувшей осенью пленуме резолюция по истории КПК ставит нынешнего лидера вровень с самим Мао Цзэдуном, а его правление провозглашается новой эпохой в истории партии и страны, которая не должна закончиться даже после ухода Си с политической арены.

Впрочем, есть мнение (оно особенно активно звучит на Западе), что риски для Си существуют.

"Внутри Компартии Китая - глубокие разногласия. Многие из направлений политики Си Цзиньпина крайне непопулярны, и у него есть могущественные враги среди высших руководителей партии. Результаты съезда непредсказуемы. Не исключено, что соперники нынешнего китайского лидера могут организовать переворот, выступив с критикой ошибочной политики китайского лидера и вынудить его немедленно уйти в отставку. Кампания Си Цзиньпина по искоренению коррупции и политических противников принесла ему множество врагов, равно как и шаги по изменению деловой, политической и культурной среды Китая. Регулирующие органы установили строгие условия для крупных компаний в сфере технологий, онлайн-образования и видеоигр, в результате чего они потеряли значительную часть своей рыночной стоимости. Новые ограничения на "социально вредное поведение" также оказались непопулярными. Спусковым крючком для переворота может послужить угроза войны из-за Тайваня, которая нанесет ущерб экономике Китая", - говорит "Стране" китаист и бывший британский дипломат в Китае Роджер Гарсайд.

Источник в китайских бизнес-кругах подтвердил "Стране", что в Китае есть недовольство политикой Си.

"Считается, что в китайской Компартии есть разные противостоящие друг другу кланы. Так называемому "клану принцев" (дети представителей китайской компартийной элиты), к которому принадлежит и сам Си, противостоит "шанхайский клан", а также кланы технократов и прогрессистов. Но в последние годы влияние противников Си сильно упало из-за массовых уголовных дел, которые возбуждали против своих противников глава КНР и его окружение. Поэтому в открытую никто выступать не может - сильно боятся. Но есть несколько факторов, которые в целом ухудшают ситуацию для Си. Во-первых, угроза войны с Тайванем. В элите и среди бизнеса эта идея непопулярна, так как грозит большими экономическими потерями. В том числе к такой перспективе насторожено относятся и некоторые китайские военные, особенно наблюдая за войной в Украине. Китайская армия последний раз воевала в 1979 году с Вьетнамом, и не сказать, что сильно удачно. Во-вторых, в Китае непростая ситуация в экономике. Замедляется экономической рост, сворачиваются многие инвестиционные проекты. Растет скрытая безработица, китайцы, теряющие доходы, стали неспособны обслуживать свои ипотечные кредиты, у банковской системы начали проявляться первые признаки проблем. Плюс к тому усиливается эпидемия ковида. То есть проблемы есть, недовольные политикой Си тоже есть. Но приведет ли это к тому, что Си не переизберут на новый срок в условиях, когда вся элита предельно запугана - сказать трудно. Пока он идет прямо к своей цели", - говорит источник.

Есть также мнение, что Си не станет снова генсеком, а изберет вариант Дэн Сяопина. Ведь Дэн не занимал никаких руководящих постов, а его авторитет был непререкаем. Дэн отправил в отставку двух генеральных секретарей, которые не устраивали партию.

Вот и Си, считают некоторые, займет какую-нибудь номинальную должность, либо будет возглавлять Военный совет при Компартии, как это делал в свое время Дэн Сяопин.

Еще один вариант - добровольная отставка, но при условии лояльного преемника и гарантий Си.

"Возможно, чувствуя, что открытая узурпация власти может спровоцировать скоординированный мятеж со стороны недовольных режимом, Си может уйти в отставку. Но с учётом масштабных чисток рядов партии, предпринятых Си, а также непрекращающейся кампании по борьбе с коррупцией, человек, которого Си выберет в качестве своего преемника, должен отличаться преданностью. Лишь при таких гарантиях Си будет чувствовать, что он, его семья и его соратники будут в безопасности после ухода в отставку. Борясь с коррупционерами в партийных рядах, Си нажил себе сотни могущественных врагов, что не оставляет ему возможности лёгкого отхода от руководства страной. Невозможно себе представить, что он передаст власть кому-то, не имеющему кредита лояльности. Важная оговорка: даже если Си назовет имя преемника и передаст ему все три руководящих поста, почти наверняка он продолжит править неформально, как это делал Дэн Сяопин после того, как оставил последнюю формальную должность в 1989 году, закрутив все гайки", - резюмировал в беседе со "Страной" Ричард Макргегор, эксперт по Северной Азии в институте Лоуи.

Однако есть один важный нюанс - Си ранее снял ограничения в два срока на высшем посту. Поэтому эксперты все больше склоняются к тому, что на съезде не передаст по сложившейся традиции свои полномочия преемнику, а останется на третий срок.

И помешать этому может разве что действительно "дворцовый переворот", слухи о котором стали распространяться в соцсетях. Но, подтверждений которым нет никаких.

В любом случае ближайшие недели будут очень важными для Китая, которые определят его путь развития. У Си много врагов как внутри страны, так и за ее пределами. А потому как минимум в информационном поле по мере приближения к съезду будет нарастать напряженность и появляться все больше слухов. Но все станет понятным 16 октября, когда откроется 20 съезд Компартии Китая. Ждать осталось недолго.