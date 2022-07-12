Самую большую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, которые могут превратить американскую демократию в репрессивный режим.

Такое мнение выразил американский бизнесмен Джордж Сорос в своей статье, обнародованной die Welt.

Он предрек отмену демократии в Штатах "правыми экстремистами", к которым относятся "нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия экс-лидера США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов", цитирует Сороса die Welt.

"Верховный суд когда-то был одним из тех институтов США, которые пользовались особым уважением. Недавние решения экстремистского большинства подтолкнули его рейтинг одобрения к беспрецедентно низкому уровню, а неодобрение суда - к новому максимуму", - подытожил бизнесмен.

Напомним, ранее Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе зачитал с бумажки текст, в котором призвал "победить Путина ради спасения нашей цивилизации".

Также сообщалось, что, по мнению Сороса, нападение России на Украину стало началом Третьей мировой войны.