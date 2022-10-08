В Пентагоне заявили, что президент России Владимир Путин не принимал решения о применении ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время", - сказал пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер во время брифинга.

В настоящее время у США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", добавил Райдер. Он также сказал, что США продолжают относиться к угрозам очень серьезно и продолжат следить за ситуацией.

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