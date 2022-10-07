Страны Запада используют все средства, в том числе дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

Об этом сообщает представитель французского правительства Ольвье Веран в эфире BFM.

По его словам, для разъяснения своей позиции Запад использует все каналы диалога с Москвой.

"Франция и страны Запада очень бдительны в этом вопросе, и мы задействуем все средства, в том числе дипломатические, чтобы не допустить сценария катастрофы", - заявил Веран, комментируя возможную ядерную атаку России на Украину.

Напомним, Зеленский считает, что в случае ядерного удара по Украине Путину не удастся сохранить свою жизнь.

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