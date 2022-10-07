Президент США Джо Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия, на фоне настойчивых намеков России.

Об этом он сказал в ходе выступление во время благотворительного мероприятия Демократической партии в Нью-Йорке, пишет CNN.

Он считает, что его российский коллега Владимир Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия". Это, считает Байден, следствие того, что российская армия "значительно отстаёт".

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил президент США.

Он не думает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", цитирует Байдена корреспондент CNN Наташа Бертран.

Напомним, ранее The Sun написал о 4 вариантах ответа США на применение РФ ядерного оружия.

Вместе с тем, Резников уверен, что украинцам не нужно бояться ядерного удара России.

Тем временем, на прошлой наделе появились официальные советы властей о том, как спастись от ядерной атаки, "грязной бомбы" и при аварии на АЭС.