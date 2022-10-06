В МИД России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России.

Комментарий дала представитель ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием... неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету.", - написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.