Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя заявление Владимира Зеленского о превентивных ударах по России.

"Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, что генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась", - сказал Дюжаррик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что сама идея о ядерном конфликте является неприемлемой и немыслимой. Генсек отметил, что все ядерные государства обязаны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия и приступить к его ликвидации.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии. Отметим, что Зеленский в своем заявлении о превентивных ударах не уточнял, идет ли речь именно о ядерных ударах.

В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также на слова президента Украины отреагировал МИД РФ, назвав Зеленского неуравновешенным.