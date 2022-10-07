Российские войска 6 и 7 октября обстреляли приграничные населенные пункты в Сумской области.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

По его словам, за прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов и 170 прилетов.

"Среди прочего враг применил неуправляемые ракеты с вертолета", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи. Есть раненые.

"Сегодня обстрелы продолжаются. Уже известно об одном погибшем. Информация уточняется", - сообщил Тимошенко.

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