В Херсонской области под обстрел попал автобус с гражданскими. Об этом сообщают херсонские паблики 7 октября.

По их данным, это произошло на неподконтрольной Украине территории, в районе Дарьевского моста через Ингулец (между Херсоном и Новой Каховкой).

Сообщается о четырех погибших и трех раненых.

В сети публикуют видео, на котором виден дымящийся автобус.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.