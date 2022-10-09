Армия России жестоко обстреливает Николаевщину и продолжает наступать под Соледаром. Сводка Генштаба 9 октября
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 октября. Сообщается, что российские войска наступают под Соледаром и ведут интенсивные обстрелы Николаевской области.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. Выделяются Березнеговатое, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка. Упоминается также Макеевка, расположеннная на территории, контролируемой Россией.
- Отмечаются особенно интенсивные обстрелы в Николаевской области. Под удары попали 38 объектов, из них, по данным Генштаба – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленные объекты.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
- По данным украинского командования, Россия ведет переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня. Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси.
Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, больницы на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых россиян.
Также "Страна" сообщала, что губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что за последние дни ВСУ освободили семь населенных пунктов в регионе.