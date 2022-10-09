В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 октября. Сообщается, что российские войска наступают под Соледаром и ведут интенсивные обстрелы Николаевской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. Выделяются Березнеговатое, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка. Упоминается также Макеевка, расположеннная на территории, контролируемой Россией. Отмечаются особенно интенсивные обстрелы в Николаевской области. Под удары попали 38 объектов, из них, по данным Генштаба – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленные объекты. ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа. По данным украинского командования, Россия ведет переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня. Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, больницы на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых россиян.

Также "Страна" сообщала, что губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что за последние дни ВСУ освободили семь населенных пунктов в регионе.