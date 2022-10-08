Бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил в Telegram в субботу, 8 октября, глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич.

"Благодаря ВСУ, над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Худшее для этих светлых людей позади", - написал Янушевич.

Глава ОВА сказал, что власти уже начали работу над восстановлением мирной жизни в населенном пункте.

"Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты. Также готовим деоккупированные населенные пункты к зиме. Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", - добавил Янушевич.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что от позиций украинских войск до Херсона осталось менее 30 км.

Ранее мы писали, что армия РФ отступает со всего севера Херсонской области из-за прорыва ВСУ. Новую линию обороны армия РФ, вероятно, попытается создать на линии Мыловое - Борозенское - Костромка, стараясь не допустить прорыва ВСУ к Херсону и Новой Каховке, пишут российские Telegram-каналы.

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