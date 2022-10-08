ВСУ подняли украинский флаг над очередным освобожденным селом под Херсоном. Видео
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщил в Telegram в субботу, 8 октября, глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич.
"Благодаря ВСУ, над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Худшее для этих светлых людей позади", - написал Янушевич.
Глава ОВА сказал, что власти уже начали работу над восстановлением мирной жизни в населенном пункте.
"Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты. Также готовим деоккупированные населенные пункты к зиме. Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", - добавил Янушевич.
Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что от позиций украинских войск до Херсона осталось менее 30 км.
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