Контрнаступление ВСУ породило среди западных экспертов надежду об окончании войны до конца этого года. Об этом пишет в своем материале The Times.

Журналисты ссылаются на слова британского высокопоставленного чиновника, который предполагает, что "ВСУ оттеснят оккупантов на границы 23 февраля уже к Рождеству". Но он отметил, что это произойдет в том случае, если контрнаступление будет продолжаться такими же темпами.

Такое же мнение высказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Исходя из всего того, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение. Если они это сделают, то, откровенно говоря , оккупанты в Крыму попадают в ловушку", - отметил Ходжес.

Напомним, США советуют Украине освободить юг страны до зимы.

Однако у Зеленского заявили, что закончить войну с РФ до конца года практически нереально.

В Офисе президента сообщают, что война может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.