Оккупанты хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ
Российские оккупанты хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и на территорию России. Речь идет о детях с родителями и пожилых людях.
Об этом заявил "глава Херсонской ВГА" Владимира Сальдо.
Он заявил, что украинцев якобы готовы принять в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.
"До 10 тысяч каждая область и край готовы принять... Абсолютно все, кто хочет, может приехать", - заявил Сальдо.
Украинских детей и пенсионеров оккупанты собираются размещать в санаториях и базах отдыха.
Тем временем на днях начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября украинские военные освободили более 400 квадратных километров территории Херсонской области.
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