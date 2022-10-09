В бою погиб директор Попаснянского лицея №1 и учитель истории Виктор Шулик.

Об этом сообщил в Телеграм глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В конце августа на общей образовательной конференции мы слушали его обращение из окопов, он желал скорейшей победы и все делал для ее приближения", - написал Гайдай.

По его словам, Шулик пошел воевать вместе со своим сыном Денисом - тоже учителем.

"С началом войны Виктор Григорьевич вместе со своим сыном, тоже учителем, Денисом пошли защищать страну. После победы хотели восстанавливать родную Попасную, которую уничтожил враг. Снова открыть дверь лицея номер 1… Виктор Шулик погиб… Светлая память. Сын ранен, выздоровление Денису", - сообщает Гайдай.

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