В бою с российскими войсками на Изюмском направлении погиб гражданин Австралии 27-летний Джед Уильям Данахай из Нананго на юге Квинсленда.

Об этом сообщает ABC News.

Данахай был убит в городе Изюм 24 августа, когда работал военным медиком. Представитель семьи сказал, что он ехал на машине медицинского назначения, которая стала мишенью для российских сил.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь", - сказал представитель.

"Он катался на собачьих упряжках за Полярным кругом под северным сиянием, путешествовал по Европе и видел Северную Америку… У Джеда были друзья по всему миру, и его будет очень не хватать".

Его семья сказала, что товарищи Данахая в Украине называли его костяком их подразделения, героем и человеком, которому они все могли доверить свою жизнь.

"Джед умер, делая то, во что он верил, помогая людям, которые в этом нуждались", - сказал представитель семьи. - "В глубине души он был оптимистом и всегда считал, что все должно быть лучше".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал австралийца героем.

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость, за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", - сказал Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец, после того, как Майкл О'нил погиб в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что семье Данахая оказывается консульская помощь.

Напомним, что ранее под Харьковом погиб 48-летний парамедик Крейг Макинтош, который поехал воевать в Украину. Англичанин был смертельно ранен в шею 24 августа, в День Независимости Украины. В машину, в которой он находился, попал снаряд. Британец погиб, когда перевязывал раненого сослуживца.

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