Во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец Рори Мэйсон. Его подразделение подверглось обстрелу, он погиб в бою.

Об этом пишет Sky News.

По данным издания, Мэйсон был в Международном легионе защиты Украины "недалеко от границы с Россией".

Смерть добровольца подтвердила его семья. Они узнали о смерти Мэйсона от Министерства иностранных дел, которое оказывает консульскую помощь.

"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством, решительностью и его самоотверженностью, которые он немедленно заручился поддержкой Украины", - заявил отец Мэйсона.

В Интернациональном легионе, как пишет издание, заявили, что во время проведения операции ВСУ на Харьковском направлении подразделение Мейсона подверглось обстрелу.

"Наш брат был убит в бою", - добавили в легионе.

Рори Мэйсон. Фото: news.sky.com

Напомним, недавно сообщалось, что в бою в Харьковской области погиб доброволец из Австралии.

Также мы писали, что американский доброволец рассказал, что "потерял много хороших людей" на войне.

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