В среду, 5 октября, российские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека - заместитель главы местной громады и руководитель коммунального предприятия.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Савицкий, заместитель председателя местной громады, и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренко", - рассказал он.

По его словам, они до последнего были на своих рабочих местах.

"Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - добавил Старух.

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