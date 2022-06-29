В бою с оккупантами ранен основатель "Демсокири" Юрий Гудыменко
Основатель "Демсокири" и блогер Юрий Гудыменко ранен в бою.
Об этом сообщила его жена Наталья Смаглюк.
"Ранен вчера. Состояние уже стабильное. Чувство юмора и конечности сохранены", – написала она в Facebook.
В "Демсокире" уточнили, что Юрий находится в госпитале, его состояние стабильное.
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