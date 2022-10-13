В российском Белгороде 13 октября часть сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты упала на многоэтажный дом.

Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телегам-канале.

Видео и фото падения обломков и последствий публикуют местные паблики. Также обломки ракеты упали на территорию лицея.

Напомним, накануне в российском Белгороде сообщили о работе ПВО.

Также писали, что на днях в Белгородской области РФ под обстрел попали несколько населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.